Cuando tenemos pareja, establecemos una serie de vínculos emocionales sin los cuales la pareja no existiría. De hecho, desarrollar un cierto grado de interdependencia en una relación donde ambos miembros ganen con la interconexión y el compartir los intereses de la vida es, sin duda, algo normal y positivo. Sin embargo, debemos aprender a marcar los límites para no confundir este vínculo con la dependencia emocional.

¿Cómo delimitar las barreras y ser conscientes de que se ha traspasado la línea? Cuando nuestros juicios y acciones comienzan a estar subordinados a lo que dice nuestra pareja, es momento de plantearse si hay un equilibrio saludable o no. Vernos inmersos en una relación de este tipo puede, además, complicarse cuando la pareja provoca de forma deliberada nuestra dependencia, haciéndonos chantaje emocional y condicionando su aprecio a que hagamos lo que quiere. En este escenario, el mantra habitual es "Si haces lo que quiero, te quiero. Si no, no".