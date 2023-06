Evasión selectiva o la tendencia en alza de evitar adrede las malas noticias

"Ante una representación totalmente negativa de la realidad, una persona puede tener la sensación de que no hay escapatoria, de que no merece la pena esforzarse. Hace que se desvanezca la sensación de poder ser útil y aporta una percepción de falta de esperanza, sin soluciones ni aspectos positivos . El impacto de este tipo de mensajes depende de muchos factores, entre ellos la exposición o la experiencia y las vivencias personales", añade en la misma línea Sílvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la misma Universidad.

"Hoy en día, las dinámicas de consumo hacen que el acceso a la información varíe e incluso los medios incorporen diferentes estrategias para captar la atención de los lectores. Frente a esto, los usuarios reclaman otro tipo de contenidos e incluso piden obtener ese equilibrio a través de diferentes fuentes o espacios", advierte Martínez, también investigadora del grupo GAME. En esta línea, Pellicer afirma que se están abriendo paso nuevos medios, que pretenden potenciar una visión menos agresiva de la realidad. Precisamente, algunos grupos de comunicación están optando por secciones optimistas, o directamente por publicar solo noticias positivas. Es el caso de La Cara Buena del Mundo, The Good News Network, Good Good Good, The Optimist Daily, Positive News, HuffPost Good News o Reasons to be Cheerful. "Aumenta la presencia de portales o medios especializados en ofrecer un tipo de periodismo más constructivo, una tendencia que también se observa en algunos medios generalistas, que desarrollan newsletters o secciones de buenas noticias o contenidos positivos", concluye Martínez.