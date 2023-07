La felicidad de tener más de 50: "Es la mejor etapa de la vida"

Para el psicólogo Francesc Miralles, cuando una persona se acerca al ecuador de la vida, o lo ha superado ya, es plenamente consciente de que los días, horas y minutos no tienen precio . Sabemos que el tiempo es el material del que está hecha la vida y somos más cuidadosos con él. También lo valoramos más. Esto signifiva que no vamos a malgastarlo ni a regalárselo a algo o alguien que no merezca la pena. Como derivada, tampoco sentimos la necesidad de fingir o quedar bien. Vamos asumiento el control de nuestra vida, en gran parte focalizado en el tiempo, y, así, ganamos calidad en todas las experiencias que tengamos.

Salvo excepciones, el deseo de ser útiles no llega en la juventud. No todos los jóvenes son egoístas; sin embargo, en su búsqueda de identidad se priorizan a sí mismos frente al resto. La madurez otorga otra profundidad de miras . Es como si, de repente, se hubieran encendido las luces largas.

Cuando somos jóvenes, la energía viene de serie. A partir de los 50, si no trabajamos el autocuidado, no alcanzaremos eso que se llama el envejecimiento saludable. No es que el físico cobre más valor, es que tenemos claro que la salud es algo holístico: dieta, hábitos y estilo de vida acordes con la buena salud, al margen de los cánones de belleza. Dicho sea de paso, tampoco la belleza física es ya lo más importante. El aspecto físico deviene cada vez menos importante, lo cual no significa que no nos cuidemos.