La ciencia zanja el debate: el dinero sí da la felicidad

Es uno de los debates más antiguos de la historia y después de todo no hay una respuesta unánime. ¿ El dinero da la felicidad ? Según ciertas normas éticas y morales, queremos pensar que un montón de billetes no pueden ser la solución a nuestros problemas. Otros piensan que el dinero sí desempeña un papel importante en nuestro bienestar. ¿Y qué dice la ciencia? Los psicólogos y premios Nobel de Economía Daniel Kahneman y Angus Deaton realizaron un estudio para resolver la eterna discusión.

En 2010 Kahneman y Deaton ya publicaron otro estudio en el que argumentaban que unos 100.000 euros al año podrían acercarnos a la felicidad. Sin embargo, también sostenían que la felicidad no es directamente proporcional a la cantidad que se invierte en ella, porque la relación entre ingresos-patrimonio y bienestar-felicidad no es lineal, sino que está sujeta a la función de utilidad decreciente. Es decir, que a partir de la mencionada cantidad la satisfacción diaria ya no aumenta. "Concluimos que los altos ingresos compran la satisfacción con la vida, pero no la felicidad, y que los bajos ingresos se asocian tanto con una baja evaluación de la vida como con un bajo bienestar emocional", aseguraban entonces.