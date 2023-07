Es esencial que en épocas en las que el cansancio es más latente desconectemos una vez nuestra jornada haya finalizado. No seguir mirando notificaciones en el mail, móvil o cualquier otro dispositivo. Despejarnos a través de actividades como el deporte puede ayudarnos a no estar pendientes de nuestro trabajo fuera de horario. Por supuesto, también es responsabilidad de la organización no enviar mensajes a deshoras a no ser que sea de máxima urgencia.