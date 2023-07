Empezar a hacer yoga a los 50: "Una hora de tu vida que lo puede cambiar todo"

Pati Galatas también fue en su momento principiante en la práctica del yoga. Hoy, es un referente en esta disciplina que ha logrado trasvasar mucho de sus conocimientos en 'Yoga para cambiar tu vida' (Lunwerg), la crónica de un viaje de crecimiento personal a través de esta disciplina milenaria. La muerte de su marido empujó a Galatas a buscar otro sentido a su existencia. El yoga fue así convirtiéndose en un refugio de paz, pero también en una fuente de fuerza, clarividencia y templanza. ¿Quién no quiere algo de esto para sí mismo? La buena noticia es que se puede llegar al yoga desde cualquier momento vital, desde cualquier edad. A los cincuenta también . Así lo confirma Pati Galatas en esta entrevista para Uppers.

Los cincuenta son una edad fantástica. Es cierto que es una etapa en la que se producen cambios fisiológicos importantes en la mujer que influyen en la energía, las emociones, el descanso. Si no te lo cuentan antes, puede ser muy desconcertante, pero es un periodo que no dura para siempre. La práctica de yoga y una alimentación limpia son herramientas poderosas que te ayudan a navegar esta etapa vital, a manejar los tsunamis emocionales , a volver a tu centro una y otra vez y a dormir mejor. Puedes hacer una práctica de yin yoga o yoga nidra antes de dormir. Las posibilidades son infinitas.

Pensar que a partir de tal edad ya no puedes hacer esto o lo otro no es real y puede llegar a ser muy limitante. Debe ser el propio cuerpo y la sabiduría interna la que dicte los ajustes que has de ir haciendo. Ni falsas creencias ni que te dicen los demás. Escuchas a tu cuerpo y actúas en consecuencia. Eso es lo que aprendemos en la práctica de yoga, aceptando lo que viene con naturalidad. El yoga ayuda a envejecer mejor porque te mantiene en forma y en contacto con tu interior, con lo que es realmente importante, con lo que es inalterable, que nunca envejece.