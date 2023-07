El triple secreto de José Antonio Marina para llegar feliz a viejo: "La edad, sin más, no enseña nada"

Cuenta que de niño se compró una lupa y empezó a buscar huellas y vestigios de no sabía qué , pero enseguida decidió investigar al ser humano y el afán se volvió casi adictivo. Publicó su primer libro, 'Elogio y refutación del ingenio', en 1992 y desde entonces no hay año que no nos sorprenda con uno o varios títulos nuevos y uno o varios premios y distinciones. Ha escrito sobre inteligencia, ética, sentimientos, lenguaje, educación, talento, belleza, sexualidad, convivencia, familia, mujer, creatividad… También sobre la estupidez humana.

La edad, sin más, no enseña nada. Si así fuera, todos los octogenarios serían sabios, cosa que no es cierta

A pesar de lo popular que es el proverbio, Marina no cree que la sabiduría nos la echan los años. "Me parece un vestigio de un momento histórico muy lejano, cuando el saber de una cultura estaba guardado en la memoria de los ancianos. En este momento no es real. La edad, sin más, no enseña nada. Si así fuera, todos los octogenarios serían sabios, cosa que no es cierta. La edad puede causar rigidez en las ideas, o manías, o escepticismo. Por eso me ha interesado estudiar el talento senior".