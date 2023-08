Además, en verano nos cuesta más conciliar el sueño , y la falta de descanso aumenta los síntomas de angustia . Las altas temperaturas acentúan nuestra sensación de agobio e influyen negativamente en nuestro estado de ánimo . Por no hablar de que aunque el verano sea sinónimo de vacaciones, estas no cubren toda la estación. Por lo tanto, habrá días de mucho calor en los que también estaremos obligados a ser productivos.

La ingeniera especialista en neurociencia Ana Ibáñez, autora de 'Sorprende a tu mente' (Planeta), nos explica que "cuando hablamos de ansiedad es como si nuestro cerebro estuviera viendo 'visiones' de una situación estresante , aunque no exista ningún estrés o peligro real. Es decir, es un producto de nuestra mente no consciente , de nuestra imaginación, y puede durar mucho tiempo, años incluso".

"Si dejas de prestar atención a esos síntomas y llevas tu atención a otro lugar, empiezan a pasar cosas muy interesantes. No se trata de ignorar un sentimiento, sino de mover el foco hacia otro lugar mucho más agradable ", añade la también especialista en alto rendimiento cerebral. "Cuando en un momento de ansiedad pones una canción que te gusta y bailas un poco, cuando sonríes, aunque no tengas ganas, cuando hablas con alguien de otra cosa, tu cerebro se queda perplejo. Se pregunta: ¿cómo voy a estar asustado si estoy bailando? ¿Si estoy hablando de otras cosas? Y empieza a relajar su miedo ".

También hay ocasiones en las que nos sentimos momentáneamente bien pero terminamos volviendo a las andadas. "¿Cuántas veces, cuando sientes ansiedad, empiezas a hablarte a ti mismo desde la desesperación? ¿Cuántas veces te dices: 'Ya está aquí otra vez', 'Esto me va a pasar siempre', 'Me siento fatal', 'Esto me supera' y un largo etcétera? Cada vez que te asustas por lo que estás sintiendo, estás dándole razones a tu cerebro para seguir sucumbiendo al miedo. Ve el miedo en ti y entonces se asusta aún más. Rompe esa cadena. Acepta que lo que te pasa es incómodo, fruto de un sistema que quiere protegerte, pero no le hagas caso. Ten la certeza de que si logras hablarle y tranquilizar a ese niño, el malestar va a ceder", concluye la experta.