Ana Bella Estévez (Sevilla, 1972) se casó con 18 años y durante once años sufrió todas las formas de maltrato posibles por parte de su marido. "Decía que me pegaba porque me quería". Eso quería hacerle creer, pero finalmente logró huir con sus cuatro hijos. No sabía cómo saldría adelante, pero estaba convencida de que no se conformaría con un certificado que la acreditaba como víctima y un pequeño subsidio. Hoy es una de las mayores activistas del mundo contra la violencia de género y, a través de la Fundación Ana Bella, lidera una red que llega a 88 países y aglutina a más de 44.000 supervivientes. Su testimonio es desgarrador, pero necesario para saber cómo identificar la violencia de género cuando la sufres y cómo detectarla si la tienes próxima. Y, sobre todo, de qué modo actuar. Acaba de recibir el premio a la Acción Humanista 2023 de la Fundación máshumano, un impulso más para hacer que todos seamos agentes de cambio.