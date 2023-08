Nieves Villena, economista: "La relación con nuestro dinero debe estar basada en el amor"

Nieves Villena , economista, coach y educadora financiera, es autora del libro ' 29 días para conectar con tu Felicidad Económica ' (Editorial Vergara). Apasionada por una economía con valores, explica que es importante saber qué pasa con la economía propia y no frustrarse frente a la necesidad de cambio en la vida, sino agradecer el paso y respetar el ritmo propio.

Por norma general, nos han educado en una cultura donde la relación con nuestro dinero está basada en el miedo: miedo a perderlo, a que no llegue, a gastarlo todo, a ahorrarlo demasiado, a no disfrutarlo, etc. Pero, nadie nos ha enseñado a gestionar esas emociones, a cómo debemos comprenderlas y vivirlas para usar nuestro dinero de una forma alineada con nuestros valores.