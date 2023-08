Mudarse puede ser una de las experiencias más estresantes que puedes pasar en tu vida. Sobre todo si se el traslado no se produce de manera voluntaria o es fruto de una separación. Marcharse 'con los bártulos a otra parte' no solo implica desmontar y volver a montar un hogar en su totalidad, sino también un cambio hacia una situación nueva que genera incertidumbre y que no siempre es fácil de llevar.

Un grave error es dejar la mudanza para el último momento y casi al límite del traslado. Lo más recomendable es iniciar esta tarea con tiempo de sobra . Lo ideal serían tres meses . Lo que a veces no tenemos en cuenta al mudarnos a un nuevo hogar es que no se trata solo de un mero traslado de pertenencias de un sitio a otro, sino de un acto emocional. Te puede resultar de utilidad escribir un diario en el que plasmar cómo organizarte , las tareas pendientes , cómo te sientes, tus ilusiones y tus miedos.

Normalmente una mudanza va a implicar un cambio de barrio, vecindario o incluso de ciudad. Es decir, vas a dejar detrás gran parte de tu red de apoyo habitual y a muchas personas que aprecias. En estos casos es adecuado formalizar algún tipo de despedida. Lo ideal es organizarla con tiempo y no dejarlo para el último momento, para no intensificar aún más el impacto emocional. En estos tiempos, la tecnología ayuda a que la distancia ya no sea tan importante en las relaciones. Los vínculos no se rompen si se cuidan.