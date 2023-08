Pero hablar de perfeccionismo es "hablar también de mucho esfuerzo , de exigencia constante, de autocrítica alta y de insatisfacción ". Porque siempre todo puede mejorarse. Siempre se puede hacer un poco mejor, piensa el perfeccionista que se resiste a concluir su obra. "Es como un pintor que sigue dando pinceladas a su cuadro mientras lo están colgando en la pared del museo. Cuesta mucho dar algo por terminado ", explica la neurocientífica. Y ocurre que, en realidad, la perfección absoluta no existe.

Así que llega un momento en el que ser incapaz de dar por finalizada una tarea implica no poder pasar a la siguiente. Es decir, el perfeccionismo bloquea y estanca a la persona. "Durante mucho tiempo, ser perfeccionista se ha visto como un don. Como algo de lo que estar orgulloso. Y ciertamente lo es, pero yo le pondría una coletilla. Es algo de lo que sentirse orgulloso si no te engulle y si no devora tu capacidad de estar en calma y ser feliz", subraya la autora de 'Sorprende a tu mente' (Planeta).