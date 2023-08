Con todo, puede ser difícil entablar una conversación constructiva con alguien cuyo punto de vista no coincide con el nuestro, sobre todo cuando hay intereses importantes en juego. Lo habitual en estos casos es sucumbir a patrones de conducta inmediatos y tan humanos como adoptar una actitud soberbia o defensiva, huir, resignarse o desear tomar represalias.

Detrás de las reuniones de alto nivel suele haber detrás un equipo negociador que no debe quedar al margen del plan de acción. Los expertos aconsejan contrastarlo con la gente de confianza. Esto incluye ensayar el argumentario y plantear respuestas a los temas más espinosos. Lo fundamental aquí es plantear cualquier asunto sin arrebatos emocionales. El objetivo es que no se produzca el famoso 'secuestro de la amígdala', ese que sucede en nuestro cerebro cuando la emoción, y no la razón, se impone.