El espectáculo descrito es real y tuvo lugar recientemente en la sala social de una urbanización madrileña construida hace 50 años que empieza a tener goterones por todas partes. Pero podría también formar parte de la famosa '13. Rue del Percebe' que creó el dibujante Francisco Ibáñez en los sesenta. Su arquetípica galería de personajes no ha envejecido tanto y vemos cómo se reproduce en cualquier lugar.

Cambia el diseño de nuestras viviendas y evoluciona el estilo de vida, pero las relaciones humanas en esencia siguen igual. Hoy el sumidero no es una solución habitacional, como en las viñetas de Ibáñez, pero el mercado inmobiliario tendría otras opciones, igualmente infames, para don Hurón, el inquilino trajeado de la alcantarilla de la Rue del Percebe.

La serie 'La que se avecina', que emite Telecinco desde 2007, es la parodia actual más vívida de lo que puede ocurrir en las juntas de la comunidad. Sus situaciones dan para comedia, tragedia, novela negra o sátira. Como la vida misma. Pero uno puede pensar que no hay comunidad más descacharrante que la del Mirador de Montepinar hasta que habla con Marian Campra y Javier Ronda. Estos dos periodistas son autores de 'Vecino de guardia', un libro oportunamente ilustrado por Jesús Zulet que recoge las anécdotas más descabelladas que se pueden dar en lo que ellos definen como un "ecosistema en miniatura". Con su vecino cotilla, el protestón, el justiciero, el ahorrativo o el que nunca se entera de nada. Nos suena, ¿verdad?

En sus años de servicio, Díez ha visto de todo: la pareja de recién casados que se encuentra con que el vecino colindante ha empezado a construir en su parcela, conexiones de tuberías que son un auténtico desastre o la rotura de una tubería que provoca que se caiga el techo encima de la mesa justo en la cena de Nochevieja. "Con el paso del tiempo el administrador de fincas comprende que su trabajo tiene que ver, más que con los edificios, con las personas, con sus ilusiones y sus problemas". El vecino del tercero no tiene una avería en la televisión, "se ha quedado sin ver el partido que ha estado esperando disfrutar toda la semana".

Esto de los administradores de fincas viene de lejos. En el siglo XIX ya había profesionales que se dedicaban a la gestión y mantenimiento de fincas, a formalizar los contratos de alquiler y a cobrar las rentas, aunque aún no se llamaban administradores. Aunque la figura nació en Barcelona en 1936, hubo que esperar a la postguerra para asistir a las primeras asociaciones de administradores de fincas, en Madrid. En 1968 se fundó el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas de España. Actualmente existen unos 16.000 profesionales en España. Sin ellos, las comunidades podrían ser el despropósito más absoluto, en cuanto a aspectos financieros y legales, pero también humanos. Para hacernos una idea de con qué tienen que lidiar, según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, el 40% de las comunidades de propietarios de nuestro país tienen al menos un moroso.

En este pequeño hábitat del vestíbulo donde se concentran los males humanos , a pesar de que apenas un 20% -siempre los mismos- responde a la convocatoria, no podía faltar el vecino ahorrativo. "Aunque no da tanta guerra, por ahorrarse unos centimillos es capaz de ver todo en perfecto estado. Ni que la fachada se caiga a pedazos ni que la grotesca humedad se coma el vestíbulo serán motivos suficientes para pagar una derrama".

En toda junta hay también el vecino que no se entera. "Nunca sabremos si no se enteran porque no son demasiado listos o que son tan listos que se hacen los tontos. El caso es que le costará entender que debe pagar las cuotas extraordinarias, el horario fijado para sacar la basura o que su plaza de garaje corresponde solo al número 201", cuentan los autores de 'Vecino de guardia'. Pero si para algo sirven los tipos cotillas y protestones es para hacerse cargo de que ningún miembro de la comunidad quede sin enterarse de sus obligaciones.