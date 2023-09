La experta admite que su consulta está llena de víctimas de personalidades narcisistas, y la razón es que no conocen límites ni saben lo que es la empatía. "Los narcisistas no tienen miedo en pisar a los demás con tal de ganar. Para ellos, el fin siempre justifica los medios. Machacan a los demás, a quienes consideran títeres, y los pueden manipular para conseguir sus intereses. Son personas que instrumentalizan a otras; es decir, no ven a los demás como personas, sino como instrumentos al servicio de sus objetivos", señala Ferreiro antes de hablar de los dos principales tipos de narcisismo: "Hay dos clases de narcisistas: el primario y el secundario. El primario cree que tiene todas las virtudes posibles. El secundario, en cambio, está lleno de complejos. Es el típico que cree que es poca cosa, pero que, si le va bien en la vida, empieza a presumir, pero desde la carencia porque, en el fondo, no cree en él, sigue tan acomplejado como en su infancia".