Montero, psicólogo especialista en ansiedad escénica como la de Juanes: "Les pasa a cada vez más artistas"

Juanes, de 51 años, está imparable. Sevilla, Barcelona, Zaragoza, París, Ámsterdam… Cada día una ciudad para presentar 'Vida cotidiana', su disco más maduro en armonía musical y letras. Hace unos años, la presión le habría impedido seguir este ritmo. El cantante colombiano ha narrado que en algún momento sintió demasiada presión por hacer lo que tocaba y que alguna mala influencia acentúo su propia confusión. "Era muy tímido, entonces me daba miedo escénico y empecé a usar la bebida como recurso para superarlo. Vivir en ese círculo de giras, conciertos, after parties y todo lo demás me llevó a apegarme mucho a la bebida". Con esa timidez, saberse rodeado de tanta gente le generaba una angustia en la que podrían reconocerse la gran mayoría de los artistas.

Montero no pasa por alto el altísimo nivel de exigencia que suelen tener estos profesionales. "Roza un perfeccionismo muy difícil de alcanzar. Por eso, su búsqueda acaba siendo un predictor seguro de ansiedad escénica. Gastan mucha energía en autoevaluarse y generalmente va acompañada de frustración". Pastora Soler declaró que, cuando creía superado el miedo escénico, reapareció un 8 de marzo, en Málaga. "Ante un público al que le debo tanto y en una tierra que siento mía, me fallaron las fuerzas de nuevo afectando esta vez incluso a mi garganta", escribió en un comunicado.

Aunque no existe una terapia universalmente válida, Montero menciona diferentes terapias efectivas que se aplican dependiendo de la personalidad del artista y de los elementos que provocan esa ansiedad escénica. "La reestructuración cognitiva ayuda a identificar, enfrentar y corregir patrones de pensamientos negativos y el diálogo interior. Trabajamos también el origen del miedo y lo externalizamos para saber gestionarlo. Otra técnica muy útil es la exposición gradual, enfrentando progresivamente la situación de produce ansiedad". Superarlo requiere un proceso, pero con ayuda profesional, el artista acaba sintiéndose más seguro y confiado. Recientemente, Juanes encontró impulso para hablar con firmeza de todo ello: "Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".