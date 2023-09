Como cada 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzhéimer , una enfermedad que, solo en España, afecta a alrededor de un millón de familias. Se trata de una de las enfermedades con más investigación, pero ante la que no se ha llegado aún a una cura ni a un tratamiento eficaz que revierta su progreso en las personas afectadas. Pese a ello, hay otro punto en el que sí que existen mayores avances: en su prevención .

Sí, la demencia puede llegar a prevenirse, pero en cuestión de una serie de f actores que promueven su aparición y sobre los que se puede actuar. Sin embargo, existen otros que, por mucho que queramos, no podemos cambiar, como la edad o el sexo . Al igual que a partir de los 65 años existe un mayor riesgo de padecer demencia, las mujeres son las principales afectadas por el alzhéimer, por encima de los hombres. Y eso, claro, sin olvidarnos de los factores genéticos.

No obstante, hay otros factores que quizá nunca se han asociado al alzhéimer, como el riesgo cardiovascular . Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) confirmaba el vínculo que existe entre ellos, sosteniendo que controlar la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, el consumo de alcohol o el colesterol no solo protegen la salud cardiovascular, sino que también la demencia.

En todo caso, existen factores psicológicos a los que hay que prestar especial atención, como la depresión. Pese a ser un factor de riesgo, lo cierto es que todavía no se ha llegado a una conclusión sobre este caso al no haber comprobado si es una causa o efecto. A ello también se le suma el aislamiento social, muchas veces asociado a la soledad no deseada en la vejez. Debido a su asociación a un mayor riesgo de demencia, se recomienda promover la interacción social, especialmente a partir de determinada edad o en personas con algún tipo de problema, como puede ser la sordera.