Todos hemos visto a alguno en acción. El típico sabelotodo que va pontificando en voz alta sobre cualquier tema , ya sea política, economía deporte o cambio climático. Y basta con que en algún momento toque algún asunto que tú conozcas especialmente para darte cuenta de que, por debajo de toda esa vehemente verborrea, en realidad no tiene ni idea . Es el 'síndrome del cuñado' o efecto Dunning-Kruger , un fenómeno por el cual ciertos individuos con escasos conocimientos y habilidades limitadas se consideran superiores a otras personas más inteligentes y más preparadas que ellos al experimentar una especie de complejo de superioridad .

Lo peor es que las víctimas del efecto Dunning-Kruger no se limitan a opinar de todo sino que intentan hacer pasar sus ideas por verdades absolutas, despreciando y haciendo de menos a quienes no comulgan con ellos. Lidiar con estas personas no es fácil porque suelen tener un pensamiento muy rígido e intentar corregirles servirá de poco.