Ser honesto y transparente no son herramientas para comunicar bien, pero sí son competencias fundamentales para que nuestro discurso se perciba como auténtico. En este caso, no hay trucos: lo que no vaya con nosotros, sencillamente, no puede expresarse bien de ninguna manera. Surgen así los discursos impostados, esos que dan pie a fallos, lapsus y malos entendidos.