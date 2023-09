El filósofo rockstar que ayuda a vivir con los recuerdos dolorosos: "Cuanto más lo evites, más efecto rebote"

A Charles Pépin no le vale el discurso del aquí y el ahora. No cree en ese arte de vivir el presente como si no hubiese un pasado que nos han vendido durante décadas. No será él, por tanto, quien corrobore lo que decía, por ejemplo, Oscar Wilde, de que si nunca se habla de una cosa, es como si no hubiese sucedido. Ni el tiempo ni la distancia traen consigo el olvido. Lo sabe y lo remarca en 'Vivre avec son passé', el libro que acaba de publicar y ya está triunfando en las librerías francesas. Con él en la mano, nos permitimos compartir qué propone hacer con esos recuerdos que nos amargan la vida, condicionan o impiden avanzar.