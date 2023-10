Esa sensación de que has compartido algo importante para ti y nadie lo ha entendido . O ese momento en el que querías explicar algo, aparentemente sencillo, a tu compañero de trabajo y habéis acabado a grito s. No estás solo. Tras una reunión desastrosa con un empresario de éxito que estaba convencido de estar rodeado de idiotas, el coach Thomas Erikson decidió que había que hacer algo y, para ello, ideó un revolucionario método de clasificación del comportamiento que divide a las personas en cuatro tipos: los Rojos , dominantes y ambiciosos; los Amarillos , espontáneos y optimistas; los Verdes , pacientes y amables, y los Azules , metódicos y precisos.

Creo que no nos comprendemos y que tendemos a poner etiquetas , sobre todo negativas . De hecho, no hay tantos idiotas por ahí como creemos. Son muy pocos, pero se mueven mucho, así que nos los encontramos bastante.

Quizá no exactamente superioridad, pero tendemos a creernos una especie de referente de lo que los demás deberían ser, pensar o actuar. En cuanto las personas empiezan a hacer cosas diferentes a las nuestras, el tema se complica . Cuanto más alejado esté alguien de mi comportamiento normal, más extraño me va a parecer. Para mí, esa es la clave.

¡Qué gran pregunta! Tengo 58 y ya no trato de convencer a la gente de nada. He descubierto que no se puede cambiar a la gente. Al único que me puedo cambiar es a mí y ya es bastante complicado. En general, me siento menos incomprendido porque ya sé cómo expresarme para que los demás entiendan lo que quiero. La comunicación depende del receptor y si no le llego a alguien, tendré que volver a intentarlo.