Te quedas siempre con la sensación de que no das la respuesta que deberías o que no estás expresando tus necesidades; puedes hacerlo sin herir a nadie gracias a la asertividad

Sonia Díaz Rois, coach y mentora especializada en Gestión de la lra y Eneagrama: "La asertividad es la capacidad de comunicarnos desde la tranquilidad y la cordialidad, permitiéndonos resolver problemas y gestionar el enfado de una forma adecuada y adaptativa, sin necesidad de conectar con la ira"

"Debemos preguntarnos de vez en cuando: ¿Me estoy respetando? ¿Qué es lo que hago para que otras personas me respeten?"

Cada día vivimos distintas situaciones con las que no quedamos satisfechos. Ocurre, por ejemplo, cuando no logramos dar la respuesa adecuada ante un conflicto o no conseguimos expresar nuestras auténticas necesidades. Aunque los factores de esta especie de insatisfacción crónica son complejos, muchos de ellos se derivan de falta de asertividad, una competencia no siempre al alcance, sobre todo si partimos de una situación de estrés. Sobre ella hemos hablado con Sonia Díaz Rois, coach y mentora especializada en Gestión de la lra y Eneagrama. Su primer titular: se puede aprender a ser asertivo.

¿Qué es la asertividad?

La asertividad es la capacidad de expresar nuestros derechos y necesidades de manera adecuada, para que sean respetados, a la vez que respetamos los derechos y las necesidades de los demás, haciendo lo posible por no herir a la persona a la que nos dirigimos, siendo capaces de valorar otros puntos de vista. La asertividad también es la capacidad de saber pedir y también la capacidad para saber decir que no, rechazar peticiones y establecer límites desde la negociación y siendo flexibles, respetando a la otra parte y haciendo lo posible por evitar que la otra persona se sienta ofendida o molesta. La asertividad es la capacidad de comunicarnos desde la tranquilidad y la cordialidad, permitiéndonos resolver problemas y gestionar el enfado de una forma adecuada y adaptativa, sin necesidad de conectar con la ira.

¿Qué nos falta y qué nos sobra?

Algunas veces nos puede sobrar querer defender nuestros derechos a toda costa sin tener en cuenta los derechos de los demás. Y otras veces nos puede faltar poner foco en uno mismo, ya que nos centramos en la otra persona y en complacerla, respetando sus derechos y dejando a un lado los propios.

¿Por qué se nos da tan mal?

Nuestro equilibrio emocional no es tan estable como nos gustaría, ya que estamos constantemente influenciados por las propias circunstancias internas, esos pensamientos y sentimientos que se forman en base a nuestras creencias, normas y valores, que además incluyen expectativas que generamos respecto a lo que esperamos que suceda. Esto que ocurre en nuestro interior, unido a las circunstancias externas, provocará que reaccionemos en base a esos pensamientos y nos comuniquemos de un modo u otro, oscilando entre asertividad, pasividad y agresividad.

¿Podemos ser asertivos con todo el mundo?

Si nos comunicamos desde la autenticidad y desde la confianza, mostrando coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos, respetándonos y respetando a los demás, y además somos capaces de desapegarnos del resultado y de lo que la otra persona piense de nosotros, sí. En cambio, si relacionamos la asertividad con pretender llevarse bien con todo el mundo, será más complicado porque estar de acuerdo en todo y con todos, no es posible si queremos seguir respetándonos.

¿Hay perfiles que es mejor evitar?

Más que evitar, diría que hay perfiles que es mejor comprender. Si la comunicación con nuestro interlocutor no está siendo asertiva, para seguir siendo asertivos es de gran ayuda observar con empatía qué puede haber detrás de esa conducta pasiva o agresiva, ya que suele estar relacionado con la autoestima. Dicho esto, los perfiles que más nos pueden incomodar y poner a prueba nuestra comunicación asertiva, pueden ser las personas intransigentes, extremistas, aquellas que no se cuestionan a sí mismas, las que no están dispuestas a realizar excepciones, las que no aceptan un cambio de opinión.

¿Qué consejos nos das para asertivo con todo el mundo?

La asertividad se puede aprender y por este motivo es conveniente hacer lo posible por conocernos y ser conscientes de cómo nos comunicamos ya que podemos desarrollar nuevas habilidades. Las pautas más importantes son:

Observar qué resultados hemos obtenido hasta ahora y asumir la responsabilidad , evitando caer en la queja y quedarnos esperando a que sean los demás los que cambien.

hemos obtenido hasta ahora y , evitando caer en la queja y quedarnos esperando a que sean los demás los que cambien. Desarrollar la Inteligencia Emocional para reconocer, validar y gestionar adecuadamente nuestras emociones nos permite salvar esos baches, esas subidas y bajadas, con mucha más soltura y de una manera más serena y asertiva. Además, es importante tener en cuenta y respetar que se puede cambiar de opinión . Lo que hoy pensamos, mañana puede ser diferente.

para reconocer, validar y gestionar adecuadamente nuestras emociones nos permite salvar esos baches, esas subidas y bajadas, con mucha más soltura y de una manera más serena y asertiva. Además, es importante tener en cuenta y . Lo que hoy pensamos, mañana puede ser diferente. Evitar caer en el bienqueda . Pretender llevarse bien con todo el mundo nos llevará a mentir y ocultar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y no estaremos siendo asertivos con uno mismo por querer complacer, no saber decir que no, o evitar el rechazo de los demás buscando su aprobación. La asertividad y el respeto empiezan por uno mismo.

. Pretender llevarse bien con todo el mundo nos llevará a mentir y ocultar nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y no estaremos siendo asertivos con uno mismo por querer complacer, no saber decir que no, o evitar el rechazo de los demás buscando su aprobación. La asertividad y el respeto empiezan por uno mismo. Mostrarnos empáticos y compasivos , tanto con uno mismo como con los demás, recordando que cada uno libra su propia batalla para seguir delante de la mejor manera posible.

, tanto con uno mismo como con los demás, recordando que cada uno libra su propia batalla para seguir delante de la mejor manera posible. Cuidar nuestra autoestima y estar atentos a los sentimientos de inseguridad y rechazo. Tanto si nuestra tendencia es quedarnos callados por miedo a…, como si adoptamos una conducta agresiva queriendo demostrar algo de lo que ni siquiera nosotros estamos seguros. De ninguna de las maneras estaremos siendo asertivos.

y estar atentos a los sentimientos de inseguridad y rechazo. Tanto si nuestra tendencia es quedarnos callados por miedo a…, como si adoptamos una conducta agresiva queriendo demostrar algo de lo que ni siquiera nosotros estamos seguros. De ninguna de las maneras estaremos siendo asertivos. Comprender el porqué de nuestra conducta , observando el origen de nuestras preferencias y convicciones que son las que alimentan nuestros pensamientos.

, observando el origen de nuestras preferencias y convicciones que son las que alimentan nuestros pensamientos. Evitar personalizar, no tomarse las cosas como algo personal y centrarse en lo que sucede, poniendo el foco en buscar soluciones.

no tomarse las cosas como algo personal y centrarse en lo que sucede, poniendo el foco en buscar soluciones. Prestar especial atención a la comunicación no verbal, ya que de nada servirá expresarnos con palabras amables si, por ejemplo, nuestro rostro refleja una emoción que no está acorde con el mensaje que queremos transmitir.