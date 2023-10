"Ser positivo es saludable, pero si nos referimos a un optimismo que usamos para huir de una situación que no nos es favorable, entonces sí puede ser contraproducente. Significa negarse a sí mismo la realidad para no tener que afrontarla", responde.

Su actitud ante el diagnóstico reciente de una enfermedad en la familia enlaza con ese riesgo que advierte Calvo Kalch en este tipo de personas que utilizan el optimismo para no afrontar la realidad y evitar tomar decisiones que, como en el matrimonio de Gorka y Elsa, son decisivas y exigen urgencia. En lugar de sopesar los pros y contras de las diferentes opciones terapéuticas, el marido de Elsa insiste en no precipitarse, en ese "tal vez al final resulte ser mejor de lo que nos están diciendo".

El psicólogo prefiere hablar de una tendencia disociativa. "Es decir, el cerebro no integra emoción y razón, sino que una de estas partes toma el mando y separa sus emociones de la lógica para no sentirse mal. La disociación es un mecanismo que, de manera instintiva, pone en marcha el cerebro para protegernos de una situación traumática cuando no contamos con los recursos necesarios para afrontarla. La mente desconecta de la realidad y así reduce su impacto emocional, la tensión, el miedo o el dolor".

Es una actitud que evoluciona desde la infancia. En su opinión, habría que ir a sus años de infancia y detectar qué tipo de crianza tuvo y si fue un niño al que se le permitió eludir problemas y esquivar cualquier responsabilidad. Tal vez creció así y de adulto desarrolló este mismo comportamiento poco empático , reaccionando ante un dilema o conflicto como si no existiera , porque les resulta más cómodo y ventajoso no adaptarse. La realidad es que han llegado a la edad adulta sin resistencia a la frustración y sin una provisión de recursos para hacer frente a la adversidad .

Este tipo de personalidad lo podemos encontrar en cualquier contexto. En política, por ejemplo, el optimismo es una buena baza. El líder con más capacidad de ilusionar es el que gana. Un pesimista, sin embargo, no convence porque no infunde ánimos, ni esperanza. El psicólogo Martin Seligman ha observado en sus estudios que los candidatos presidenciales más pesimistas suelen perder la confianza del votante y las elecciones. No obstante, cuando mencionan a qué líderes votarían no hablan de optimismo únicamente, sino de su actitud para resolver los problemas del país. Y esta es precisamente la carencia que mejor identifica al falso optimista.