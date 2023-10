Las relaciones personales con nuestros seres queridos suelen asentarse en pensamientos y acciones positivas; por tanto, están basadas en el 'sí' . Casi se da por supuesto que cualquier propuesta tendrá nuestro consentimiento. ¿Pero qué ocurre cuando debemos negarnos a hacer algo porque sabemos que es la mejor opción para nosotros, aunque quizá no para la otra persona? Ana Morales, psicóloga comprometida con el enfoque de la alimentación emocional, nos enseña en esta entrevista para Uppers a saber decir 'no' cuando es necesario

Por supuesto. El secreto para negarse de forma efectiva es mantener un enfoque asertivo. En una situación como esta, la claridad es vital. Mantén contacto visual para demostrar que estás comprometido con lo que estás diciendo, y utiliza un tono de voz que sea tanto cortés como definitivo. Aquí, la tentación de llenar el silencio con justificaciones puede ser fuerte, pero recuerda: tienes todo el derecho a establecer tus propios límites sin ofrecer una lista exhaustiva de razones. Este tipo de comunicación no solo mejora tu bienestar personal , sino que también pone el escenario para relaciones más equilibradas y saludables.

¿Por qué nos cuesta tanto decir 'no' a nuestra pareja? ¿Corresponde a un tipo concreto de pareja o personalidad?

Negarse a la pareja suele ser emocionalmente desafiante porque hay emociones intensas y expectativas profundamente arraigadas en juego. El miedo subyacente suele ser que un simple 'no' podría desatar un conflicto o incluso poner en peligro la relación en sí. Sin embargo, cualquier relación sólida se basa en el respeto mutuo, que incluye la capacidad de cada uno para establecer y respetar límites personales. Esto no se limita a ningún tipo específico de pareja o personalidad; a menudo es una señal de una dinámica de poder desequilibrada que puede existir en cualquier tipo de relación.

¿Qué debemos valorar antes de decir 'no' a una persona querida o cercana?

Antes de decir 'no' a alguien cercano o querido, es fundamental detenerse un momento para evaluar nuestras propias emociones y motivaciones. ¿Estamos tomando esta decisión porque realmente creemos que es lo mejor para nosotros y está en línea con nuestros valores y prioridades? O, por otro lado, ¿estamos simplemente intentando evitar un conflicto inminente o aliviar una incomodidad temporal? Estas preguntas son esenciales porque nos ayudan a reconocer si nuestro 'no' proviene de un lugar de autocuidado genuino o simplemente es una reacción a circunstancias externas. Además, este tipo de autorreflexión nos permite estar más en sintonía con nuestras propias necesidades , lo que a su vez facilita una comunicación más abierta y sincera con las personas que nos rodean. El objetivo siempre debe ser tomar decisiones que sean respetuosas tanto con nuestras propias necesidades como con las de los demás, asegurando así una dinámica de relación más saludable y equilibrada.

¿Por qué nos cuesta decir 'no' a los hijos, aunque sepamos que es mejor para todos?

Los padres tienen una inclinación natural hacia querer darles a sus hijos todo lo que puedan desear. A menudo, esto se traduce en una resistencia a decir 'no', debido al temor de desilusionarlos o ser catalogados como el 'padre malo' en su narrativa infantil. Este dilema se complica aún más por una especie de culpabilidad parental que se infiltra, sugiriendo que de alguna manera estamos fallando en nuestro rol si no cedemos a sus deseos. Sin embargo, es crucial recordar que la crianza efectiva va más allá de satisfacer las demandas inmediatas de los niños. Parte de nuestra responsabilidad es enseñarles a manejar la decepción y comprender la importancia de los límites. Esta lección no es solo vital para su desarrollo emocional y social, sino que también les prepara para una vida adulta donde el autocontrol y el respeto por los demás serán habilidades esenciales.