Víctor Amat y la autoestima punk: "Somos más infelices desde que la felicidad es una obligación"

Se rebela en contra de una sociedad falsa, que premia la sonrisa forzada en lugar de cuidar del malestar. También me rebelo contra mi mismo, en el día a día, y he pensado que compartir eso puede liberar a algunas personas.

No es dañino per se. La ponzoña se oculta en la obligación de alcanzar una versión ideal de ti mismo para poder sentirte feliz. Eso es engañoso. La autoestima debería ser un descanso más que una obligación.

Si la culpa de lo que me pasa no es de mi (falta de) autoestima, ¿entonces de quién es?

Ay, somos humanos. Usamos nuestra lógica como si fuera la realidad. Y no lo es. La realidad que hay ahí afuera, no tiene nada que ver con lo que crees que es. Por eso, tenemos soluciones erróneas para las cosas que nos pasan. Pero no podemos parar a cambiar de estrategia si no somos capaces de pensar en qué nos equivocamos.