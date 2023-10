A todos nos ha pasado: irnos a dormir y descubrir que el cuerpo va por un lado, muerto de cansancio, y la mente no para. Los pensamientos no se detienen. El resultado es que dormimos mal, ya sea por falta de horas, por mala calidad del sueño o por ambas. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en algún momento dificultad para iniciar o mantener el sueño y que en al menos un 10% de los casos es debido a algún trastorno de sueño crónico y grave, una cifra que incluso podría ser mayor por el alto número de pacientes que no están diagnosticados. Y es que, aunque muchos trastornos del sueño son tratables y se pueden prevenir, menos de un tercio de los pacientes buscan ayuda profesional.