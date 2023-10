Todos sabemos que el miedo se inventó en los 80. Ya saben, con la santísima trilogía de los asesinos del slasher: Jason Voorhees, Michael Myers y el nunca bien ponderado Freddy Krueger. Pero de este lado del espejo, el que llamamos realidad, los fans del género de horror palomitero tenemos unos miedos mucho más tangibles... o no. Existen miedos materiales, y entre ellos no llegar a fin de mes o la pérdida de algún familiar querido ocupan los primeros puestos. Y otros menos concretos (pero no menos reales) que aquejan directamente a nuestra salud mental, entre los que destacan el temor a algún tipo de apocalipsis climático (gran apagón) o a la Inteligencia Artificial.