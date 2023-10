Resetearse para alcanzar la mejor versión: "No hay que competir con nadie, pero sí con nosotros mismos"

La británica de ascendencia mexicana Susy Casillas lleva más de veinte años ayudando a miles de jóvenes y adultos a superar obstáculos en la vida. Ha impartido cientos de conferencias por todo el mundo sobre la superación personal y la autoconsciencia . Casillas acaba de publicar su primer libro, titulado 'Resetéate' (Amat), la manera más efectiva de compartir todo lo aprendido en su fructífero camino de aprendizaje. El objetivo es "ayudar a descubrir la fórmula para vivir una vida más plena, con más autoconsciencia, con una estructura ética y moral, y con más responsabilidad" , explica esta mujer polifacética que, además de escribir, pinta y no tiene pereza en iniciar nuevos caminos: a los 60 obtuvo su título de chef . Con esta perspectiva positiva y activa , inicia su conversación con Uppers.

Una guía que le ayudará a entender mejor la vida, desprendiendo vendas que le impedían ver las cosas tal como son, y no permitían descubrir su gran potencial. Descubrirá que el ser feliz está dentro de sí mismo, que no hay necesidad de buscar la felicidad como si estuviera dentro de una cueva. Entenderá que cada acción que haga le ayudará o lo alejará de su verdadera meta en su vida. Le mostrará que no debe competir con nadie, sino consigo mismo, para lograr la mejor versión de sí mismo. Y comprenderá que sus pensamientos son el motor de su propia realidad. Hallará muchas herramientas que él o ella puede utilizar para vivir la vida con mayor plenitud y alegría.