Sobrevivir a la tragedia de la muerte de un nieto: "Los abuelos llevan un peso doble"

¿Cómo viven ellos la muerte un nieto? ¿Es la edad una ayuda para enfrentarla o por el contrario hace las cosas más difíciles? "Uno no se recupera nunca. De cosas así no aprendes nada. No hay día que pase en que no me acuerde de él. Se murió mi padre, al que quería muchísimo. Y mi madre. Pero pasan semanas y no me acuerdo de ellos. Del chico me acuerdo todos los días, no sé por qué... porque se me ha quedado muy metido, muy metido, muy metido..." Son palabras del director y presentador José Luis Garci sobre su nieto, Óscar, fallecido con apenas 15 años. Garci, como tantos otros abuelos, tenía una relación estrecha con su nieto.