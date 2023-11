De Bill Gates a Michael Jordan: famosos con carreras exitosas que ha sido diagnosticados con TDAH

No es capaz de permanecer sentado, cambia de juego constantemente, se le olvida la mochila en clase, interrumpe, no atiende, es impulsivo, parece que no escucha… Esta puede ser la lista de quejas sobre el comportamiento de un niño hasta que los adultos se percatan de que algo pasa y un profesional lo diagnostica con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o TDAH.