La ley del esfuerzo inverso: cuando no hacer nada es el camino más directo hacia el éxito

Siempre nos han enseñado que si te esfuerzas mucho por lograr algo, si no te rindes y perseveras, acabarás por conseguirlo. Casi como si solo bastara con desear fuertemente que se cumpla un sueño para que este termine haciéndose realidad. Y no, lamentablemente no es cierto. You can't always get what you want, que decían los Rolling Stones. Alcanzar una meta meta depende de varios factores, y algunos de ellos escapan totalmente a nuestro control. Por eso, en ocasiones, dar un paso atrás o simplemente no hacer nada puede ser la mejor estrategia para lograr un objetivo. Es lo que se denomina ley del esfuerzo inverso.