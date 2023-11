El speedwatching o consumo acelerado de videos, ¿cómo afecta a la atención de tus hijos?

¿De dónde viene esta costumbre? "Si no tienes tiempo... -dice Coco (17), escuchar audios es insoportable, da muchísimo palo. Y luego hay gente que te manda cosas de dos o tres minutos y no me gusta tener que quedarme pegada a eso". Una generación que tiene los dos o tres minutos como límite de lo tolerable. Otros factores que explican el 'speedwatching' son, aunque resulte obvio, el propio hecho de que exista la posibilidad. Prácticamente no hay plataforma de contenidos que no tenga ya incorporada esa función. Y a la 'falta de tiempo' se suma la ansiedad por no participar de alguna acción o actividad, también conocida como miedo a estar ausente o fenómeno FOMO, por sus siglas en inglés.