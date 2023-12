Lo que dice de ti que llores al ver películas

Paul J. Zak, neuroeconomista de la Claremont Graduate University , hizo un estudio en el que asegura que quienes lloran al ver cintas son más empáticos con quienes los rodean, saben manejar mejor sus emociones y son más fuertes a la hora de enfrentar el día a día . Si el que llora es un hombre, además, podemos hablar de una persona que ha aprendido a desprenderse de rasgos de masculinidad tóxica y que es capaz no solo de sentir empatía sino de expresarla.

El protagonista de 'Historia del llanto', la novela de Alan Pauls, siente una especie de envidia de las lágrimas de sus amigos que pueden llorar -él mismo no puede-, y considera que llorar delante de otro que no pasa del 'nudo en la garganta' es como 'contar dinero delante de un pobre'. "Hay en el llorar ante una película una capacidad, a veces envidiable, de 'sacar' emociones que de otra manera nos cuesta reconocer" asegura la terapeuta Andrea Valenzuela en ese sentido. ¿Pero es realmente saludable llorar viendo" Titanic" o siguiendo las desventuras de Hachiko, el perro más fiel de mundo? "No es ni bueno ni malo -dice Valenzuela- lo que es malo en todo caso, es reprimir emociones propias. Pero si una película nos ayuda a conectar con esas partes de nuestra vida emocional que necesitan atención, entonces sí puede entenderse como un algo positivo".