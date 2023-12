Porque no se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, sino de llenarlo con las cosas que te hacen feliz, te dejamos algunas de nuestras frases favoritas sobre envejecer. Todas útiles, muchas celebratorias, y alguna un tanto más sombría. Qué hablen los expertos

Si nos fiamos de 'Blackstar', el último disco que publicó Bowie en 2016 (¡dos días antes de morir!), el recordado autor de 'Space Oddity' tenía toda la razón del mundo. A los 69 años el talento del músico inglés no solo estaba intacto sino que acababa de firmar, para un sector de la crítica, "su disco más arriesgado". Tal vez sea un poco hiperbólico para un artista de tan increíble trayectoria, pero el caso es que Bowie nos dejó siendo la mejor versión de sí mismo.

"Que nadie me quite mis arrugas, son mías y son bellas"

Impecable la GOAT en esta declaración tan sencilla como contundente. Para las mujeres en Hollywood el mandato de la ' eterna juventud' es brutal. Para las mujeres a secas es peor. "Te das cuenta cuando te ofrecen el primer papel de bruja" ha dicho en más de una ocasión para referirse a la violencia edadista en la Meca del cine. Y tiene razón, a Anne Hathaway le ofrecieron el primero a los 38 años. A los 38 años, Brad Pitt (60) seguía haciendo de joven en cintas como 'El club de la lucha'. Eso, que Meryl tiene claro que no le apetece disimular el paso del tiempo , ni mucho menos.

"Quizás nos damos cuenta de nuestra solo en momentos excepcionales. La mayoría del tiempo no tenemos edad"

El autor de 'La insoportable levedad del ser' dejó de publicar libros unos diez años antes de morir, lo que nos da una idea de que probablemente no fueron sus años más plácidos o creativos. La edad es como una mascota: si no le hacemos caso y le prestamos los mimos adecuados, y hace de todo para llamar nuestra atención, así que conviene tenerla bien cuidada. Solo esperamos que, como dice uno de sus personajes en 'La fiesta de la insignificancia', su última novela: “En él, era más fuerte el placer de ser festejado que la vergüenza de envejece r”.

Banderas sobrevivió a un infarto y, según ha confesado él mismo, el pitillo que se fumó la noche previa es el último que habrá fumado en su vida. No se echó para atrás, pues, el protagonista de 'Dolor y gloria'. Y para alguien que ha transitado la mitad de su carrera de la mano del Almodóvar de los ochentas y noventas, y la otra mitad en Hollywood, alcanzar la serenidad y la valentía para abandonar los aspectos más tóxicos de la vida, es todo un logro.

"El envejecimiento no es una enfermedad"

"No tengo tiempo para preocuparme por el envejecimiento: estoy demasiado ocupado disfrutando de la vida"

¿Cómo no iba a tener experiencia en esto una de las 'Chicas de oro' ? Y sí, la idea es que el tiempo es como una ola: más que querer detenerlo hay que saber capearlo. La experiencia puede ser muy divertida. "No se trata de intentar volver a ser joven, solo de abrir la mente y mantener viva la curiosidad" ha dicho también White en más de una ocasión. Y alguien que llevaba siendo 'mayor' desde comienzos de los ochenta sabía muy bien de lo que habla.

Pau Donés no llegó a ser viejo, se fue prematuramente dejándonos un puñado de canciones entrañables y frases como esta, llenas de sabiduría. Porque aunque el envejecimiento no sea una enfermedad, es cierto que los años nos hacen ser más conscientes de la inevitabilidad de la muerte y de el imperativo ya no solo de aprovechar el tiempo, sino también de disfrutarlo.