Si por algo se caracteriza el ser humano en el siglo XXI es por su necesidad de estar permanentemente ocupado . La vaguería es hoy un importante tabú. Es como si permitirnos holgazanear fuese un obstáculo que nos impedirá alcanzar nuestros objetivos y obtener los resultados que buscamos. Pero el esfuerzo continuo no garantiza que vayamos a ser más felices. Puede que al contrario. Por eso deberíamos empezar a practicar más el arte de no hacer nada . Aburrirnos más. Al menos la ciencia así lo aconseja, pues esa inactividad estimula la creatividad y fomenta la reflexión .

En realidad, cuando nuestra mente no está concentrada en mil tareas específicas tiene más libertad para vagar y conectar ideas de manera fresca y más asombrosa. Encontrar soluciones creativas para problemas complejos. El científico estadounidense Andrew Smart explicaba en su libro 'El arte y la ciencia de no hacer nada' cómo el cerebro permanece activo incluso cuando se supone que está en reposo.

Es más, la “multiactividad” se considera perjudicial para el cerebro, ya que este necesita períodos de ocio para ser creativo. "Hay partes de nuestro cerebro, como el córtex prefrontal, que se activan cuando no hacemos nada y que te permiten acceder a tu inconsciente, tu creatividad y tus emociones (...) Es aceptable ser vago ”, concluía Smart en una entrevista en El Confidencial.

La escritora y docente norteamericana Jenny Odell también se suma a esta tesis en su libro 'Cómo no hacer nada. Resistirse a la economía de la atención'. "Nada cuesta más que no hacer nada. En un mundo en que nuestro valor viene determinado por nuestra productividad, muchos de nosotros descubrimos que las tecnologías que usamos diariamente captan, optimizan o se apropian de todos y cada uno de nuestros minutos, entendidos como recursos financieros", denuncia Odell. El 'preferiría no hacerlo' de Bartleby como gesto de resistencia.