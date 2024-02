View this post on Instagram

En la actualidad, se ha convertido en un fenómeno viral con evidencia científica que ha desatado intensas emociones de miles de lectores y muchos autores interesados en ayudar a 'mapear' sombras. Uno de ellos es Kelly Bramblett, life coach especializada en el tratamiento del trauma y mentora espiritual. Trabaja con personas de todo el mundo que buscan enfrentarse a heridas no resueltas, guiándolas hacia el amor propio a través de un plan de trabajo personalizado. Además, escribe un blog semanal y es la presentadora del pódcast 'High Vibe'. 'Libera tus sombras' (Temas de hoy) es su cuarto libro y sobre él hemos hablado en esta entrevista para Uppers.

El trabajo de sombras es un proceso que utiliza técnicas y herramientas para descubrir los aspectos ocultos de nuestra mente subconsciente. Nuestras narrativas subconscientes a menudo dictan muchas de nuestras acciones, hábitos, comportamientos y ciclos, por lo que no podemos sanar o cambiar las narrativas inútiles si no somos conscientes de ellas. El trabajo de sombras nos ayuda a comprender la raíz de por qué nos comportamos y sentimos de formas específicas que pueden no estar sirviéndonos bien.