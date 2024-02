Seguramente has sentido en más de una ocasión que te faltan horas del día para hacer todo lo que te has propuesto hacer. Cuanto más tareas tienes por resolver, mayor es el estrés y más difícil resulta mantener el foco en tus verdaderas prioridades. No hablamos únicamente de trabajo, sino de la casa, la familia, la vida social, el ejercicio físico o el ocio. Todo son piezas que tienes que ir encajando lo mejor posible, como si fuera un puzzle, pero esa desagradable sensación de no llegar a todo no desaparece. Por eso gestionar nuestro tiempo de manera eficiente es uno de los mayores desafíos que podemos acometer en nuestro día a día.