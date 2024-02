En esta inmersión emocional, no distinguen entre las emociones alegres o las tristes . En muchos casos, con la intención de ayudar, actúan sin que nadie se lo haya pedido por esa ausencia de límites entre las emociones propias y las ajenas.

La hiperempatía no distingue entre hombres y mujeres. "Ningún estudio permite precisar si el trastorno afecta más a hombres o a mujeres . Pero no es importante. La base del problema reside en el origen. Las investigaciones que lo abordan muestran que la hiperempatía surge al transmitir en la infancia un sentimiento elevado de solidaridad ", explica la psicóloga Christiane Craenhals.

Ayudar a los demás es bueno, pero hay que poner límites. Los excesos no son buenos para ningún tipo de relación personal. "A primera vista, estar siempre disponible para los demás puede parecer un comportamiento a seguir. Y, en principio, lo es. Pero, en mi experiencia, la persona hiperempática siempre va a querer hacer más : ayudar más, gastar más y dedicar más tiempo a cuidar a los otros", afirma la psicóloga.

Muchas veces, la persona hiperempática no se da cuenta de que está incurriendo en un comportamiento perjudicial para él mismo. La psicóloga aconseja una terapia psicoanalítica, un trabajo de introspección que permita identificar las necesidades propias y deje ver que no estar siempre disponible no significa que el mundo se hunda.