Sacar el genio o no: cuándo hay que enfadarse para ser más feliz

Sentir que no somos escuchados, que no formamos parte de la cadena de decisiones en el entorno familiar o que solo nos buscan para obtener un beneficio nos puede dejar un mal sabor de boca y una sensación de ira soterrada que un día puede terminar explotando. Muchas veces, en el día a día, sabemos que vivimos alguna situación injusta, pero no lo expresamos porque creemos que si sacamos nuestro carácter vamos a ser rechazados.