Esta manipulación puede ser muy sutil y suceder de manera inadvertida, sobre todo porque a veces se expresa con una falsa amabilidad, pese a que el chantajista emocional tiene un estilo de comunicación agresivo y no es empático respecto a los derechos o preferencias de sus allegados.

Suelen ser personas con dificultades emocionales que pueden incluir trastornos de personalidad. Son también muy inseguros, con una baja autoestima y miedos que no logran superar y que, a menudo, datan de la infancia. Suelen acusar tambien déficit de cuidados y cariño, por lo que necesitan siempre cumplir sus propósitos para sentirse bien.

Al igual que los otros tipos de vampiros emocionales , carecen del empuje y la energía suficientes para lograr sus propósitos por méritos propios. Por esa razón, necesitan el concurso de los demás. Y si no lo logran de manera fácil y fluida, recurrirán a los argumentos que sean estratégicos para cada una de las personas con las que se relacionan.

El reverso de esta frase podría ser "Con todo lo que he hecho por ti" o "Siempre he estado a tu lado, me estás decepcionando". "¿No te das cuenta de cómo estoy?" es otro clásico en la estrategia de la culpa.