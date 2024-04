Vivimos cansados. No hay más que prestar un mínimo de atención a nuestro alrededor o, sin ir más lejos, mirarnos a nosotros mismos. La mayoría de la población tiene una rutina marcada entre semana: de casa al trabajo y del trabajo a casa para hacer los recados que dé tiempo y, cuando te das cuenta, es hora de irse a la cama para repetir exactamente lo mismo al día siguiente. Y el fin de semana toca hacer todo eso que no te ha dado tiempo de lunes a viernes y, en un abrir y cerrar los ojos, te vuelves a plantar en el lunes y no has logrado descansar nada.