El 59% de los hombres y mujeres mayores de 50 se consideran más jóvenes que otros de su misma generación, según un estudio

Autopercibirse más joven tiene efectos positivos para la salud, aunque puede responder a estereotipos negativos relacionados con la edad

Lo de que la edad es solo un número es un dicho que solemos tomarnos más en serio cuando cumplimos una cierta cantidad de años. Ese dato que marca nuestro DNI parece que solo sirve para encasillarnos en cierto modelo sociocultural y, más importante, difiere bastante de lo que nosotros sentimos. De nuestra edad subjetiva. No es raro, pues, que a partir de los 50 años muchos nos veamos a nosotros mismos más jóvenes que a otros hombres y mujeres de nuestra misma generación. La edad, al parecer, está en nuestra mente.

Una investigación de la Universidad de Oklahoma publicada en la revista 'Psychology and Ageing', ha llegado a la conclusión de que la percepción de nuestro envejecimiento es muy subjetiva. El 59% de los hombres y mujeres mayores de 50 se consideran más jóvenes, y solo el 6% cree que parecen mayores de lo que su edad indica. Desglosados por sexos, los resultados revelan que se sienten más jóvenes que sus coetáneos el 61,9% de las mujeres y el 55,9% de los hombres.

Ciertamente, no es algo que le suceda a todo el mundo, ni obligatoriamente tiene que pasar a partir de los 50, pero el fenómeno de compararnos con coetáneos nuestros y salir ganando es muy frecuente. Silvia, de 51 años, es un muy buen ejemplo. "Cuando voy a recoger a mi hija al colegio y veo al resto de madres en la puerta, me digo 'oye, pues no estoy nada mal, de hecho, estoy mucho mejor".

Una autopercepción no real pero sí sana

¿Es real esta autopercepción? No, necesariamente, pero sí es sana. Una investigación realizada por la Universidad de Carolina del Norte, liderada por el doctor Matthew Hughes, llegó a la conclusión de que "la edad que sintamos tener es un predictor para el bienestar y la salud".

Desde la Asociación Americana de Psicología lo corroboran: "Las personas que se sienten más jóvenes tienen una mayor sensación de bienestar, mejor funcionamiento cognitivo, menos inflamación, menor riesgo de hospitalización e incluso viven más que sus compañeros que se sienten mayores". Lo que no está tan claro es si sentirse joven ayuda a las personas a mantenerse saludables o si quienes ya están saludables son quienes tienden a sentirse más jóvenes.

¿Qué refleja la edad subjetiva?

¿A qué se debe, pues, esta tendencia a auto-percibirnos como los que mejor se conservan en las reuniones de antiguos alumnos del colegio? Para Yannick Stephan, experto en edad subjetiva de la Universidad de Montpellier, las personas tienen información intuitiva de sus capacidades físicas, su agudeza mental y su estabilidad emocional.

Sin embargo, los autores del estudio de la Universidad de Oklahoma indican que "puede ser una forma de no aceptar que algunos puedan discriminarlos debido a su edad". Para algunos estudiosos, la edad subjetiva solo es un reflejo de la obsesión cultural con la juventud. David Weiss, psicólogo del desarrollo de la Universidad de Leipzig, asegura que la gente desarrolla una identidad de menor edad para eliminar los estereotipos de fragilidad y senilidad. "Si la vejez no tuviera un valor negativo, no habría necesidad de decir que te sientes más joven”, recalca en 'The New York Times'.

La psicóloga especialista en estudios de género Belén Alfonso se mostraba de acuerdo con esta teoría en 'El País': “Es un fenómeno influido por los estereotipos sociales que interiorizamos sobre la vejez y un mecanismo interno de resistencia a identificarnos como una persona mayor por todos los sentidos negativos que están asociados a ello, (...) lo improductivo, la enfermedad, la dependencia, la muerte de la vida sexual, etcétera”.

El problema de sentirse demasiado joven

¿Puede llegar a ser un problema que la edad subjetiva esté excesivamente alejada de la cronológica? Laura Esteban, profesora del Máster de Neuropsicología de la Universidad Loyola, nos decía que "si una persona no es del todo realista, puede llegar a ocurrir que intente hacer cosas para las que ya no está preparado, porque el momento ya pasó y eso no es malo. Aquí entran en juego características de la personalidad y del ambiente en el que se ha vivido".