Cristina Cortés, experta en terapia de movimiento ocular: "Es eficaz para superar traumas"

Cunado ese conflicto o malestar tiene su origen en memorias muy tempranas infantiles que contienen experiencias de inatención o tratos inadecuados lo más probable es que no hubiera ningún adulto que viera nuestro dolor. Ese dolor no fue reconocido por nadie, no llegó a ser nombrado y ese niño o niña pequeña no pudo ni organizar ni reconocer lo que vivía. Nadie le puso nombre ni mucho menos calmó ese dolor.