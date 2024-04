La bella historia de amistad entre Daniel Pérez Prada y María Ángeles: "Su compañía es muy importante"

El tiempo que pasa con María Ángeles ha sido para Daniel muy satisfactorio y, sobre todo, ha creado una extraordinaria empatía con las personas con movilidad reducida. "Acompañarla en esos actos cotidianos me hace tomar consciencia de las grandes barreras que existen en la ciudad. Me parece, por ejemplo, grave que un hospital como la Fundación Jiménez Díaz tenga uno de sus accesos sin rampa. Caminando con María Ángeles he podido reparar en obstáculos que para el resto no existen, pero a estos ciudadanos les supone una incapacidad añadida".