Las situaciones anteriores se viven a diario; sin embargo, no tenemos la sensación de que estemos negociando. No es un hábito que tengamos interiorizado. Parece que el concepto queda relegado a las grandes decisiones: ¿vivir juntos o no hacerlo? ¿Dónde vivir? ¿Comprar casa o seguir de alquiler? ¿Qué colegio es mejor para nuestros hijos?