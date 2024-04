Sharon Stone, sobre su salud mental: "Me enfrento a mis demonios"

Sharon Stone se ha propuesto desde hace mucho vivir su madurez sin prejuicios y hablar de lo que a ella le pasa y con lo que cree que puede ayudar a otras personas a superar sus problemas. Hace solo unos meses la actriz de 66 años explicaba que aún sufre las consecuencias de la hemorragia cerebral como consecuencia de un aneurisma que sufrió cuando tenía 41 años. Esto le provocó una afección convulsiva cerebral que trató de ocultar durante años para seguir trabajando, pero que ya no lo hace. “Pude deshacerme de todo ese miedo a no ser aceptada”.

Ahora la intérprete se ha abierto sobre su salud mental en el programa Turkish Tea Talk with Alex Salmond, donde no ha dudado en señalar que todo el mundo está “tratando de enfrentarse a sus demonios, incluida yo misma”. Stone no dudó en confirmar que ella también se enfrenta a problemas en su día a día, por eso aprovechó la intervención para contar su testimonio y dar algún consejo por si le podía ayudar a alguien que la estuviese escuchando y necesitarse esas palabras.