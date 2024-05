Esto es lo que ha señalado un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association que establece que los episodios cortos de ira puede influir en la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para dilatarse, fundamental para el buen flujo sanguíneo porque permite que las arterias no se endurezcan. Si esto no se logra, el riesgo de ictus e infarto es mayor.