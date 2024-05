Doctor Carrasco, sobre los trastornos y la personalidad: "A veces pueden mostrarse cautivadores"

Se diferencian de los trastornos psicóticos en que no pierden el juicio de la realidad, no tienen delirios. Y a diferencia de otros trastornos que producen solamente ansiedad, depresión o conductas obsesivas o trastornos de la alimentación, el trastorno de la personalidad es generalizado, afecta a los sentimientos, las interpretaciones, la forma de pensar, la forma de relacionarse y al autocontrol del individuo.

No es como la depresión o la ansiedad o el trauma psíquico o las fobias. EL trastorno de la personalidad se va configurando en la adolescencia y se manifiesta entre los 16 y los 23 años. A veces permanece camuflado bajo el paraguas de figuras o de situaciones protectoras y aparece a los 35 años tras una ruptura sentimental o un despido. Pero en la vida adulta, el trastorno de la personalidad está o no está. Y si está y se trata puede curarse o mejorar, dependiendo del tipo de trastorno y del momento en que se intente el tratamiento. Los trastornos límite de la personalidad pueden evolucionar muy bien. Los trastornos narcisistas o paranoides tienen peor pronóstico.

Sí. en la medida que el humano se siente más sólo y frágil en un mundo más competitivo los desequilibrios mentales crecerán. Y por competitivo no me refiero sólo al trabajo y al salario. Es competitivo el cuerpo, la imagen, el género, el ser mirado por los demás, el tener que ser normativo o divergente para que te quieran. Nos dotamos de una libertad absoluta para la que no tenemos herramientas de manejo. No es un problema de la sociedad: es un problema de nosotros con nosotros mismos, por eso no es cuestión de tratar a la sociedad, sino a cada uno de nosotros. Los que dicen que cambiando la sociedad desaparecerían los trastornos mentales son unos iluminados. Pretenden cambiar la profundidad de lo humano con cuatro normas políticas.