“¿De verdad hablo así?”, es la reacción que muchas personas tienen al escucharse en un audio o un vídeo. Lo cierto es que existe una cierta lógica para que esto nos ocurra que tiene que ver con cómo llega a nuestros oídos el sonido de nuestra propia voz, tal y como Ashish Shah, audiólogo de The Hearing Care Partnership ha explicado al diario Mirror.

Según este experto, “cuando hablamos, el sonido de nuestra voz se transfiere a nuestros oídos de dos maneras: externamente por conducción aérea e internamente a través de nuestros huesos. La conducción ósea transfiere frecuencias más bajas que el sonido transmitido por el aire no puede, por lo que da a nuestra voz el tono más bajo al que estamos acostumbrados”.

Por tanto, cuando nos escuchamos a nosotros mismos en cualquier grabación “no tenemos el sonido de conducción ósea para agregar las frecuencias más bajas, así que nos escuchamos a nosotros mismos de una manera que no estamos acostumbrados a escuchar”. Además, la sorpresa por escuchar nuestra voz viene en parte porque no solemos analizar las voces de los demás, por eso el juicio sobre nosotros mismos cae en que puede que no sea lo que esperamos, así que puede resultar incómoda al estar acostumbrados a escucharla desde dentro.