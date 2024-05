Todos tenemos en nuestro entorno un amigo, un colega o un ser querido a quien nunca confiaríamos el más mínimo secreto con la seguridad de que no lo guardaría más de cinco minutos. No son mala gente, no es nada personal: la realidad es que guardar un secreto es de las cosas más difíciles de cumplir. Como dijo Sigmund Freud: "Ningún mortal puede guardar un secreto" . Hemos sido advertidos.

La mayor dificultad de guardar un secreto es obligarse uno mismo a no revelarlo. "Mantener el secreto es difícil porque hay que hacer un ejercicio de calma, de autorregulación para que no se activen algunas zonas de la amígdala. Por otra parte, en el córtex prefrontal, que es la zona lógica, se estimula la sensación de que algo malo está ocurriendo. Por eso, nos cuesta tanto. El secreto produce un aumento del cortisol , la hormona del estrés, lo que provoca sensación de ansiedad y peligro. Por esa razón, cuando lo revelamos también nos sentimos liberados , sin tener en cuenta si compartimos algo de la intimidad de otra persona. La gente prefiere liberarse sin medir las consecuencias" , explica la psicóloga Lara Ferreiro.

¿Por qué no podemos guardar un secreto recibido? Como explicaba Lara Ferreiro, tiene que ver con el tipo de personalidad y lo que queramos conseguir al revelarlo, ya sea validación social, aunque eso implique que nos califiquen de personas poco fiables, o venganza. Otras veces lo contamos para alejarnos de algo que no va con nuestros valores; en ese caso, sería una manera de afirmar que no somos cómplices de algo que no queremos.